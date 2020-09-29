Pushe Диван Серсея

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Ткань:Avatar 779 Особенности дивана - точные формы, плавные  линии, отсутствие лишних деталей – делают его ярким представителем стиля «mid-century». Диван не имеет механизма трансформации, поэтому полностью раскрывает своё назначение – максимально эффективный отдых сидя. Для этого в диване предусмотрены мягкая подушка сиденья и гостеприимная форма. Наполнение дивана - пружинный блок «Pocket Spring» и ППУ–обеспечивает равномерное распределение нагрузки, поэтому диван прослужит долго и сохранит свою форму. Три цвета опор на выбор–«венге», «орех Артемида» и «прозрачный бук».
Pushe Диван Серсея
Артикул:
79846
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27 000 руб.
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Местоположение товара в МЦ ROOMER:
Магазин PUSHE, этаж 2
 
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Окончательная цена зависит от комплектации и материалов изготовления. Внимание! Не все товары, представленные на сайте, есть в наличии в МЦ ROOMER. Вы можете рассчитать и оформить заказ на любой товар в необходимой комплектации на стенде компании МЦ ROOMER.
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