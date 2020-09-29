Pushe Диван Серсея

Ткань:Avatar 779 Особенности дивана - точные формы, плавные линии, отсутствие лишних деталей – делают его ярким представителем стиля «mid-century». Диван не имеет механизма трансформации, поэтому полностью раскрывает своё назначение – максимально эффективный отдых сидя. Для этого в диване предусмотрены мягкая подушка сиденья и гостеприимная форма. Наполнение дивана - пружинный блок «Pocket Spring» и ППУ–обеспечивает равномерное распределение нагрузки, поэтому диван прослужит долго и сохранит свою форму. Три цвета опор на выбор–«венге», «орех Артемида» и «прозрачный бук».